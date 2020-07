Juventus, salvată de la înfrângere de Cristiano Ronaldo în derbiul cu Atalanta Campioana en titre a Italiei, Juventus Torino, a remizat in extremis pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Atalanta Bergamo, sambata seara, in cel mai asteptat meci al etapei a 32-a din Serie A. Starul portughez Cristiano Ronaldo a salvat-o pe „Batrana doamna“ de la al doilea esec consecutiv, dupa cel din etapa trecuta cu AC Milan (2-4). CR7 a transformat doua lovituri de la 11 metri, in minutele 55 si 90. Atalanta a condus in doua randuri, prin golurile lui Duvan Zapata (’16) si Ruslan Malinovski (’80). Gruparea din Bergamo, antrenata de Gian Piero Gasperini, a fost foarte aproape de a sasea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

