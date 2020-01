Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Parma, in etapa a XX-a a campionatului Italian Serie A potrivit news.ro.Cristiano Ronaldo a marcat in minutele 43 si 58. Cornelius a inscris pentru oaspeti, in minutul 55. Atacantul portughez este pe locul 2 in clasamentul…

- AS Roma a completat tabloul echipelor calificate în sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, dupa ce a trecut, scor 2-0, în deplasare, de Parma.Golurile au fost marcate de Pellegrini, în minutele 49 si 76 (penalti).Programul complet al sferturilor:Napoli -…

- Juventus a caștigat meciul cu Cagliari, din etapa a 18-a din Serie A. Campioana Italiei s-a impus cu scorul de 4-0. Toate golurile au venit in partea secunda, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori impotriva celor de la Cagliari. Portughezul a punctat in minutele 49, 67 și…

- Fiorentina a fost învinsa categoric de AS Roma, scor 4-1, pe Artemio Franchi, în etapa a 17-a din Serie A. Echipa lui Vincenzo Montella nu a mai câștigat în campionat de la finalul lunii octombrie, ajungând la șapte runde consecutive fara victorie. Pentru AS Roma…

- Giorgio Chiellini (35 de ani, fundaș central) a facut o afirmație controversata, intr-un interviu acordat publicației Sky Sport. Fundașul central al lui Juventus a declarat ca Real Madrid „i-a furat” Balonul de Aur lui Cristiano Ronaldo (34 de ani) in 2018. „In acest sezon cred ca a fost destul de greu…

- AS Roma a câștigat cu 3-1 în deplasarea de la Verona, într-o partida contând pentru etapa a 14-a din Serie A. Grație acestui succes, echipa lui Paulo Fonseca se menține la doua puncte de locul al treilea, ocupat de Lazio.Golurile victoriei au fost marcate de Kluivert 17',…

- Juventus Torino si Atalanta se intalnesc sambata pentru a 21-a oara in prima liga din Italia. Daca echipa campioana este de neoprit in Serie A , adversarii din acest weekend continua sa se bata de la egal la egal cu marile puteri din liga italiana. Torinezii au inregistrat nu mai putin de opt victorii…

- ​Lazio a plecat cu toate punctele de pe San Siro, dupa ce a învins-o pe AC Milan, scor 2-1, într-o partida din etapa a 11-a din Serie A. Romanii au înscris golul victoriei în minutul 83, prin Correa. Golurile învingatorilor au fost marcate de Immobile 25' si…