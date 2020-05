Justițiarul e iar ghimpe-n coasta cuiva Justițiarul, inchis din nou. Autoritațile se joaca, pur și simplu, de -a V-ați ascunselea cu cititorii site-ului justitiarul.ro. Inchis in urma cu cateva zile și redeschis apoi, cu anumite condiții, site-ul este acum suspendat din nou. Decizia de suspendare a fost luata tot la cererea MAI, scriu jurnalițtii de la luju.ro. „Dupa cate vedem, regimul Iohannis-Orban a suspendat aplicabilitatea Constitutiei Romaniei pe durata starii de urgenta. Ne referim mai precis la articolul 30, alineatele 1-4, care interzic explicit cenzura, ingradirea libertatii de exprimare si mai ales suprimarea publicatiilor.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a transmis catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) solicitarea de redeschidere a site-ului www.justitiarul.ro, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, redeschiderea site-ului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a transmis catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM solicitarea de redeschidere a site ului www.justitiarul.ro, astazi, 29 aprilie a.c.Redeschiderea site ului a fost solicitata de jurnalistul Marius Albin Marinescu,…

- Grupul de Comunicare Strategica a oferit un raspuns la o intrebare dramatica primita pe tema aplicarii Ordonanței militare nr.3."Sunt mama unui adolescent cu autism, incapabil sa ințeleaga restricțiile actuale și a carui anxietate s-a accentuat foarte mult de cand stam in casa, crescandu-i agresivitatea…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca ministrul Internelor, Marcel Vela a cerut ANCOM blocarea siteului breackingnews.xyz pentru publicarea de informații false, cu scopul de a dezinforma și a induce panica. Masura a fost pusa deja in aplicare. Este al doilea site inchis de autoritați pentru dezinformare. …

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca ministrul Internelor, Marcel Vela a cerut ANCOM blocarea siteului breackingnews.xyz pentru publicarea de informații false, cu scopul de a dezinforma și a induce panica. Masura a fost pusa deja in aplicare. Este al doilea site inchis de autoritați pentru dezinformare....

- Grupul de Comunicare Strategica a inaintat astazi, 25 martie, ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, propunerea de eliminare la sursa a conținutului unui articol aparut pe site-ul bpnews.ro. Decizia a fost luata pentru ca reprezentanții site-ului bnews.ro au fost contactați de Grupul de Comunicare…

- Administratia prezidentiala a anuntat ca "la solicitarea Președintelui Klaus Iohannis, joi, 19 martie, incepand cu ora 12:00, va avea loc o videoconferința cu Prim-ministrul Guvernului Romaniei, ministrul Afacerilor Interne, prefecții și șefii instituțiilor publice deconcentrate pe tema gestionarii…

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…