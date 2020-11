Justiţia spune STOP măştilor în aer liber: Un tribunal ceh a stabilit că nu există suficiente dovezi care să susţină necesitarea regulii Guvernul ceh nu a reusit sa ofere suficiente dovezi care sa sustina necesitatea unei reguli ce impune majoritatii locuitorilor purtarea unei masti in orice moment in afara caselor lor, a decis vineri o instanta, citata de DPA si Agerpres. Guvernul ceh are termen pana la 21 noiembrie pentru a modifica aspectele relevante ale legislatiei, in caz contrar ea urmand a fi anulata in totalitate, a declarat un purtator de cuvant al tribunalului orasului Praga. CITEȘTE ȘI: Medicamentul care poate aduce o speranța noua in lupta cu noul coronavirus/ STUDIU CITEȘTE ȘI:care poate aduce o speranța noua in lupta cu noul coronavirus/ STUDIU Purtarea obligatorie a mastii de protectie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

