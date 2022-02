Senatorii și deputații USR vor iniția proiecte legislative care vizeaza patru domenii cheie: justiție, sanatate, educație și mediu, in sesiunea parlamentara februarie-iunie 2022. Ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi vizat de o moțiune simpla, au anunțat reprezentanții USR. „Toate inițiativele legislative și amendamentele pe care le vom depune vor avea in vedere și punerea in aplicare a reformelor prevazute de Planul Național de Redresare și Reziliența, care ramane pentru noi o prioritate, așa cum va trebui sa fie o prioritate și pentru majoritatea parlamentara. Confirm și faptul ca USR…