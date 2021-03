Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv, joi, ca nefondata, cererea DNA de plasare sub control judiciar a Elenei Udrea. ”Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie impotriva incheierii din…

- Un judecator al Curtii supreme din Brazilia a dispus luni anularea tuturor condamnarilor fostului presedinte Luiz Inacio Lula da Silva pentru coruptie, ceea ce l-a putea face eligibil pentru a candida impotriva lui Jair Bolsonaro in alegerile prezidentiale din 2022, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- In motivarea cererii de chemare in judecata, CJC arata ca actiunea este introdusa in executarea dispozitiilor din auditul financiar desfasurat in anul 2015 de catre Curtea de Conturi la Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Constanta. Prin sentinta nr. 2299 04.10.2019, Tribunalul Constanta a respins…

- Un tribunal de la Moscova a hotarat joi ca opozantul rus Aleksei Navalnii sa ramana in inchisoare si i-a respins apelul pe care l-a formulat impotriva plasarii sale in detentie provizorie, relateaza Reuters. Aleksei Navalnii a fost plasat in detentie provizorie pe o perioada de 30 de zile…

- Justitia americana a respins cererea fostului presedinte al Confederatiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL), Juan Angel Napout, de a-si ispasi pedeapsa de noua ani de inchisoare pentru coruptie intr-o inchisoare din tara sa, a anuntat, miercuri, ministrul de Justitie din Paraguay, citata de AFP. Cecilia…

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP. Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Tribunalul penal central din Londra (Old…

