- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Tribunalul penal central…

- Aproape 140.000 de persoane din Marea Britanie au primit prima doza de vaccin anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech, in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat azi ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, citata de agerpres . Vaccinul a fost aprobat in urma cu doua saptamani pentru…

- Aproape 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-COVID-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech in prima saptamana a campaniei de imunizare, a informat miercuri ministrul responsabil cu acest program, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Vaccinul a fost aprobat in urma cu doua saptamani…

- Marea Britanie va reduce perioada de carantina de la 14 la 10 zile, transmite The Guardian. Masura va fi valabila in toate cele patru natiuni: Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord.Autoritatile medicale din toate cele patru natiuni din Regatul Unit urmeaza sa anunte reducerea perioadei de carantina…

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel…

- Ministerul Sanatatii din Germania a solicitat ajutorul armatei pentru asigurarea unei depozitari sigure a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului Apararii german, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Peste 6.000 de militari sprijina…

- Suedia a anuntat vineri alerta nationala pentru fortele de politie, dupa seria de atacuri islamiste din Europa, informeaza Reuters. Nivelul de amenintare la adresa tarii ramâne 3, pe o scara de la 1 la 5, corespunzator unui pericol crescut de atac. „Scopul este, printre altele,…

- Liderii mondiali se confrunta cu o sarcina din ce in ce mai dificila, deoarece incearca sa limiteze raspandirea bolii si daunele economice, in timp ce sperantele lor se bazeaza pe vaccinuri a caror eficacitate este inca nedovedita. „Avem de-a face cu o crestere exponentiala. In Germania, numarul de…