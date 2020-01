Premierul canadian Justin Trudeau a spus, intro conferinta de presa: "Avem informatii din surse multiple, in special ale aliatilor nostri si ale propriilor noastre servicii" care "indica faptul ca avionul a fost doborat de o racheta sol-aer iraniana. Aceasta nu s-a facut poate intentionat". Premierul canadian a estimat ca aceste ultime evolutii "intaresc necesitatea unei anchete aprofundate in acest caz". "Asa cum am spus ieri, canadienii au intrebari care merita raspunsuri", a mai spus Trudeau.

Catastrofa de miercuri a provocat moartea a 176 de persoane, in majoritate iraniano-canadieni.…