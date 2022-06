Stiri pe aceeasi tema

- La Congresul Cancerului de la Chicago, duminica, a fost prezentat un studiu privitor la o terapie contra HER 2 cancerul de san. Studiul a fost publicat in revista New England Journal of Medecine. Este o terapie considerata un avans important in lupta contra cancerului de san. In Franța, in fiecare…

- India a anuntat sambata ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta, transmite Reuters. Masura luata din cauza caniculei care a afectat recolta ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat…

- Uniunea Europeana va incerca sa isi extinda cooperarea cu statele africane pentru a putea sa inlocuiasca importurile de gaze rusesti si a-si reduce dependenta de Moscova cu aproape doua treimi in acest an. Potrivit unui proiect de document european, consultat de Bloomberg News, in special tarile din…

- Cele patru porturi ucrainene de la Marea Neagra și Marea Azov, care au fost capturate de forțele ruse, au fost inchise in mod oficial de Ucraina, a anuntat luni ministerul ucrainean al agriculturii, citat de Reuters . Porturile Mariupol, Berdiansk si Skadovsk de la Marea Azov precum si portul Herson…

- O buna parte din importurile ucrainene ar urma sa se desfașoare prin Romania, prin intermediul companiei ucrainene SkyUp Airlines. Inițial sunt vizate bunurile din China dar autoritațile din statul vecin poarta deja discuții avansate și cu cele din SUA. Alte doua țari ar urma sa fie folosite, alaturi…

- Spania ar putea deveni noua placa turnanta de gaz in Europa, in timp ce UE prevede sa nu mai depinda de gazul rusesc inainte de 2030. La ora actuala, Spania dispune de 45% din stocul de gaz natural lichefiat din Europa și de o treime din angajații din regazeificarea europeana, proces prin care gazul…

- Pavel Cebzan, un mare instrumentist, pastrator al tradițiilor populare banațene, a murit la varsta de 77 de ani.Cebzan s-a nascut la Macedonia, langa Ciacova, in 10 iunie 1944. A fost atras de mic de muzica, fascinat de lautarii vremii.A studiat clarinetul ți fluierul și avea doar 17 ani cand a ajuns…