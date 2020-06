Stiri pe aceeasi tema

- Michael Flor, 70 de ani, era cunoscut opiniei publice drept pacientul Covid-19 cu cea mai lunga spitalizare, 62 de zile. El a fost de mai multe ori la un pas de moarte - la un moment dat medicii i-au sunat familia, sa-si ia ramas bun, scrie Seattle Times. In cele din urma, barbatul s-a insanatosit si…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, care a castigat in ultimul an 105 milioane de dolari, a devenit primul fotbalist miliardar in dolari, noteaza Forbes, potrivit news.ro.“Cristiano Ronaldo a castigat 105 milioane de dolari in ultimul an, ocupand astfel locul patru in 2020 Forbes Celebrity 100,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: DNA are o replica acida fata de comunicatul presedintelui CCR, Valer Dorneanu, care s-a aratat indignat ca procurorul-sef Crin Bologa a indraznit sa faca referire la deciziile CCR privind dezincriminarea unor infractiuni. Intr-o replica politicoasa, dar taioasa, DNA aduce…

- Muzicianul britanic Elton John a suferit o pierdere de 60 de milioane de dolari dupa ce turneul lui de adio a fost, pentru moment, anulat din cauza pandemiei, potrivit The Mail on Sunday.Artistul de doua ori premiat cu Oscar si sotul lui, David Furnish, au pierdut suma de 60 de milioane de…

- Casa de vacanta din Palm Desert, construita in stil mediteranean, are 4 camere si 4,5 bai si un pret de vanzare de 3,35 de milioane de dolari. Actorul a cumparat casa in urma cu zece ani, pentru 4,5 milioane de dolari, si a incercat sa o vanda de mai multe ori. Proprietatea de 1.500 de metri patrati…

- Plafonul bugetar anual impus echipelor de Formula 1 incepand din 2021 va fi redus la 145 milioane de dolari (133 milioane euro) pentru a face fata impactului economic al crizei coronavirusului, a anuntat directorul sportiv al competitiei, Ross Brawn, citat de AFP. Inaintea crizei, care a antrenat amanarea…

- Aproape 21 de milioane de americani au vizionat concertul special "One World: Together At Home", difuzat pe plan global sambata seara si organizat in beneficiul angajatilor aflati in prima linie a frontului de lupta impotriva pandemiei de coronavirus, au anuntat luni reprezentantii companiei Nielsen,…

- Bulgaria va cheltui peste 1 miliard de leva (566 milioane dolari) pentru a acoperi 60% din salariile lucratorilor din companiile ale caror operațiuni au fost afectate de criza coronavirusului, a declarat luni premierul Boyko Borissov, citat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Guvernul a aprobat planul…