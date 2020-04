Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Biris, membru al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale a vorbit cu Daniel Apostol la ''Jurnalul de economie'', despre cum trebuie ajutata economia sa reporneasca dupa criza provocata de coronavirus. Gabriel Biris este de parere ca ar trebui sa repornim economia, folosindu-ne…

- Incepand de astazi, 14 aprilie, la Centrul medical GALENUS din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19, in intervalul orar 10-12 Sursa articolului: La un centru medical din Targu Mureș se fac recoltari pentru identificarea COVID 19. Vezi prețurile Credit autor: Diana Panca. Source

- Oamenii de afaceri cer Guvernului sa adapteze legislatia in contextul actual, in asa fel fel incat economia sa poata sa fie restartata chiar si in aceste conditii de distantare sociala impuse de pandemia de Covid-19. Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romano –Germana este…

- Organizația Mondiala a Sanatații sugereaza ca virusul care cauzeaza COVID-19 pare sa se comporte ca și celelalte tipuri de coronavirus. Studiile facute sugereaza ca virussii pot persista pe suprafețe intre cateva ore și cateva zile (informație susținuta și de datele preliminare despre noul coronavirus).…

- Teoretic, ne putem dezinfecta mainile cu orice soluție ce conține alcool in proporție de cel putin 60-70%, indiferent ca este vorba despre soluții cumparate (verificam pe eticheta concentrația de alcool) sau de cele preparate acasa.Totuși, alcoolul simplu nu este 100% sigur, chiar daca are concentrația…

- Imagini cu o persoana posibil infectata cu COVID-19 fugarita prin centru Bucureștiului de o alta imbracata in combinezon alb au facut inconjurul internetului pe rețelele sociale și au ajuns sa fie preluate și de instituții media. Ulterior s-a aflat ca totul a fost o gluma. Politia Capitalei transmite…

- Daniel Apostol a vorbit la Jurnalul de economie despre functiile diferite pe care le au banii. Sunt un mijloc de schimb, au o anumita valoare si sunt o modalitate de plata in care toata lumea are incredere. Banii permit de asemenea, stabilirea preturilor bunurilor si serviciilor si totodata sunt un…

- ​Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) și-a extins serviciile și pentru firme, dupa ce conciliatorii ajutau, pâna acum, doar persoanele fizice. “Dupa ce activitatea de conciliere dintre persoanele fizice și banci a cunoscut o creștere a…