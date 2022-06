Jurnalistul britanic Dom Phillips şi însoțitorul său au fost împușcați, anunță poliția braziliană, după finalizarea necropsiilor Politia braziliana a confirmat sambata moartea expertului indigen Bruno Pereira, ale carui ramasite au fost gasite intr-o zona indepartata a Amazoniei impreuna cu cele ale jurnalistului britanic Dom Phillips, iar dupa finalizarea expertizei legiștilor a dat publicitații informația ca ambii au fost ucisi cu o „arma de foc”, noteaza AFP. Un suspect de crima s-a predat sambata dimineata, a mai anuntat politia – al treilea arestat de pana acum in acest caz. Dom Phillips, 57 de ani, colaborator de multa vreme al cotidianului The Guardian, si Bruno Pereira, 41 de ani, expert recunoscut in problemele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un examen medico-legal efectuat asupra ramașițelor umane gasite in padurea amazoniana a confirmat vineri ca acestea aparțin jurnalistului britanic Dom Phillips, a anunțat poliția federala braziliana, adaugand ca este cautat și un alt barbat implicat in uciderea acestuia. Poliția braziliana a declarat…

- Expertiza asupra resturilor umane gasite in Amazonia a confirmat ca acestea sunt intr-adevar ale jurnalistului britanic Dom Phillips, disparut la 5 iunie in compania expertului brazilian Bruno Pereira, a anuntat vineri politia federala care investigheaza dubla crima, noteaza AFP. „Aceasta confirmare…

- Un suspect reținut din cauza dispariției unui jurnalist britanic și a unui expert brazilian a recunoscut ca i-a ucis pe cei doi intr-o regiune indepartata din Amazon, au transmis autoritațile braziliene intr-o conferința de presa, potrivit CNN . Acesta a indicat și locul in care a ingropat cadavrele…

- Un roman costumat in leu care circula prin Gara Centrala din Munchen pe o trotineta electrica a fost arestat vineri, a anunțat Poliția Federala din Munchen, citata de Bild . Polițiștii au publicat și doua fotografii, una cu capul de leu pe un pervaz, langa mai multe sticle de alcool și trotineta folosita…

- Poliția a cerut ajutor cetatenilor pentru gasirea lui Bone Ferenc. Politistii clujeni au comunicat ca il cauta pe barbatul de 43 de ani pentru clarificarea circumstanțelor in care a avut loc decesul tinerei din Cluj.

- Un cetatean sirian a fost prins de politistii de frontiera in aeroportul Otopeni, in timp ce incerca sa iasa din tara cu pasaportul altei persoane. Potrivit unui comunicat al Politiei de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Aeroportului Henri Coanda au depistat, in zona de tranzit a aerogarii,…

- Un roman de 27 de ani a atacat mai multi pasageri in metroul din Viena pe 12 aprilie. Barbatul ar fi lovit cu piciorul o femeie, de 36 de ani si a ranit o la mana si la abdomen. Personalul de securitate de la al metroului l a evacuat pe tanar si a anuntat politia.Suspectul a fost agresiv si cu politistii…

- Polițiștii cer ajutorul timișorenilor pentru prinderea unui suspect care a furat o suma de bani uitata intr-un bancomat. Solicitarea vine la aproape doi ani de la comiterea furtului, dupa ce ancheta s-a blocat. Suspectul a fost surprins de camera bancomatului, dar și de cele montate pe strada.