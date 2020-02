Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis, Ludovic Orban, considera ca existe sanse reale ca proiectul PNL privind alegerea primarilor in doua tururi, care se afla de aproape trei ani in dezbatere parlamentara, sa fie adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala, dupa ce proiectul pentru care Guvernul…

- A fost promulgata Legea vazuta ca o „masura reparatorie“. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat duminica decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita, in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii. Solutiile, spune el, vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara…

- Proiectul de lege propus de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii a fost votat azi in Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 179 de voturi pentru, 0 impotriva si 29 abtineri. Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Asadar, cuantumul alocatiei…

- Legea privind eliminarea pensiilor speciale se afla pe ordinea de zi a sedintei Camerei Deputatilor de miercuri. Cu o zi inainte, Comisia de munca a adoptat in unanimitate propunerea de eliminare a tuturor pensiilor speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor.Camera Deputatilor…

- Proiectul de lege prin care jurnaliștii sunt scutiți de la plata impozitului pe venit a primit, marți, in Comisia de Buget a Camerei Deputaților, un raport suplimentar favorabil pentru adoptare. Actul normativ definește activitatea de jurnalism in Codul Fiscal, transmite Mediafax.Propunerea…

- Comisia de buget-finante de la Camera a dat marti raport suplimentar de admitere unei propuneri legislative pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor…

- Proiectul de lege care ii scutește pe ziariști și tehnicienii din presa de impozitul pe venit de 10% a fost votat, marti, in Comisia de buget a Camerei Deputaților și merge la plen pentru votul final.Propunerea legislativa ajunsese, in vara, pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, cu raport…