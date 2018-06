Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier in care au fost implicatii jurnalistii Laurentiu Ciocazanu si Grigore Cartianu si senatorul PSD Florin Carciumaru a avut loc duminica, 24 iunie, in zona localitatii gorjene Balcesti.

- Accident duminica in Gorj! Mașina senatorului PSD Florin Carciumaru a lovit din spate autoturismul in care se afla jurnalistul Grigore Cartianu. Accidentul a avut loc la Balcești, in județul Gorj, informeaza presa locala. Grigore Cartianu era pasager in mașina condusa de un alt jurnalist,…

- Incident in trafic duminica, pe raza judetului Gorj. Masina condusa de senatorul PSD Florin Carciumaru a lovit autoturismul in care se aflau cunoscutii jurnalisti Laurentiu Ciocazanu si Grigore Cartianu. Tamponarea a avut loc la Bal...

- Accident duminica in Gorj! Mașina senatorului PSD Florin Carciumaru a lovit din spate autoturismul in care se afla jurnalistul Grigore Cartianu. Accidentul a avut loc la Balcești, in județul Gorj, informeaza presa locala.Grigore Cartianu era pasager in mașina condusa de un alt jurnalist, Laurențiu…

- Accident duminica in Gorj, cu doua persoane publice implicate. Mașina senatorului PSD Florin Carciumaru a lovit din spate autoturismul in care se afla jurnalistul Grigore Cartianu. Accidentul a avut loc la Balcești, in județul...

- Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru, nu mai vrea sa comenteze solicitarile venite din partid privind organizarea de alegeri in filiala. Senatorul sustine ca va discuta aceste lucruri doar in interiorul organizatiei. Carci...

- Senatorul PSD Florin Carciumaru nu crede ca managerul CE Oltenia va pleca din fruntea companiei miniere la Transelectrica, asa cum au aparut informatii pe surse. Liderul PSD Gorj sustine ca a avut discutii cu Sorin Boza si crede ca nu are intentia de a renunta la functia de director…

- Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, a depus la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și la Guvern, o inițiativa legislativa privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala cu privire la reteaua electrica de interes national si strategic.…