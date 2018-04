Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ecuadorian, Lenin Moreno, a confirmat vineri moartea a doi jurnalisti si a soferului acestora, care au fost rapiti pe 26 martie, spunand ca cei trei au fost "asasinati", relateaza agentia dpa. "(Rapitorii) nu au intentionat niciodata sa-i predea sanatosi si in viata", a spus Moreno,…

- Presedintele Ecuadorului, Lenin Moreno, sosit joi la Lima pentru a participa la Summitul Americilor, a anuntat ca se intoarce imediat la Quito din cauza unei "situatii critice" legate de echipa de jurnalisti detinuti de luptatorii de gherila columbieni, transmite AFP. "Am decis sa ma intorc imediat…

- Ecuadorul a anuntat miercuri ca i-a blocat "sistemele" de comunicare "cu exteriorul" lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat, din 2012, la ambasada ecuadoriana la Londra, din cauza anumitor luari de pozitie ale sale ce deranjeaza autoritatile de la Quito, relateaza AFP.

- Mai mult de 105.000 de civili au parasit in aceste zile ultimele teritorii controlate de rebeli in enclava siriana Ghouta de Est, in apropiere de Damasc, aflata la un pas de a fi recucerita de fortele guvernamentale, in urma ofensivei lansate la 18 ianuarie, a anuntat sambata agentia oficiala siriana…

- Noua presupusi disidenti ai fostei gherile FARC, care a predat armele, si-au pierdut viata luni in cursul unei operatiuni a armatei columbiene intr-o zona de productie a foilor de coca din sudul tarii, a anuntat Ministerul Apararii de la Bogota, citat de AFP, scrie agerpres.ro. Operatiunea…

- Presedintele american Donald Trump va participa in aprilie la Summitul Americilor in Peru si apoi va vizita Columbia, a anuntat sambata Casa Alba, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica mentioneaza ca va fi prima vizita a lui Trump in America Latina. Liderul de la Casa Alba va avea…

- Sambata, patru atentate – dintre care trei revendicate de talibani – au vizat forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, citat de News.ro . O baza militara, un sediu…