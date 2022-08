Stiri pe aceeasi tema

Un barbat in varsta de 35 de ani a fost retinut de politistii botoseneni dupa ce a lovit mortal cu masina o fata in varsta de 12 ani, care se deplasa pe aceeasi directie de mers, pe sensul opus de strada, paralel cu autoturismul, informeaza News.ro.

Prima nava cu cereale care a parasit portul Ucrainei de la Marea Neagra, Odesa, de la inceputul invaziei ruse, a trecut, miercuri, de inspectia Centrului Comun de Coordonare (JCC) din Istanbul si se indrepta spre Liban, au declarat oficialii ucraineni si turci, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Pe o fașie de iarba din fața ruinelor magazinului Jubilee din Vinița se afla un carucior roz cazut pe o parte și plin de sange. Aparținea unei fetițe in varsta de 4 ani, Liza. Este unul dintre cei trei copii uciși in atacul rusesc din Vinița, anunța mediafax.

Doua surse au declarat pentru Reuters ca trupul unei turiste romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit la cateva ore dupa un atac al unui rechin care a provocat moartea unei austriece in varsta de 68 de ani.

Autoritatea palestiniana a trimis americanilor spre expertiza glontul care a ucis-o in luna mai pe jurnalista americano-palestiniana Shireen Abu Akleh, a declarat sambata seara procurorul-sef palestinian Akram Al-Khatib pentru AFP.

Jurnalista palestiniana Shireen Abu Akleh, care avea si cetatenie americana, a fost ucisa pe 11 mai de tirurile Fortelor de Aparare Israeliene, a concluzionat Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului, a declarat, vineri, un purtator de cuvant, relateaza AFP.

Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au dat amenzi in valoare de 480.000 de lei in urma controalelor efectuate in cursul lunii mai la mai multi agenti economici din judet.

Cel putin 25 de persoane au murit intr-un incendiu urias inca nelichidat, produs intr-un depozit de containere din Sitakunda, in sud-estul Bangladeshului, potrivit unui nou raport anuntat, duminica, de un oficial din domeniul sanatatii, noteaza mediafax.