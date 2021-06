Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Antena 3 ramane fara un om important, informeaza paginademedia.ro. Este vorba despre Maria Toader, realizatoarea emisiunii Income si reporter pe Guvern, care pleaca dupa 11 ani la televiziunea de stiri. Potrivit sursei citate, Toader ar urma sa lucreze la biroul de presa…

- Jurnalista Maria Toader, cea care realizeaza emisiunea ”Income” la Antena 3 și este reporter pe Guvern, va parasi stația postului de știri. Conform Paginademedia, Maria Toader ar urma sa treaca in zona de comunicare politica și va activa la biroul de presa al PSD. Jurnalista s-a alaturat…

- Doua persoane au fost impuscate mortal pe insula Corfu, in apropierea unui hotel, a anuntat politia elena. Presa din Grecia noteaza ca atacatorul s-a sinucis dupa ce i-a impuscat pe cei doi. „Ni s-au semnalat focuri de arma la ora 11.30 (08.30 GMT), in apropierea unui hotel. Din primele informatii,…

- Dana Budeanu a vorbit la Antena 3 despre faptul ca nu a mai fost difuzat la TV interviul cu procurorul care spune ca a fost frauda la alegerile din Sectorul 1. „Cum e posibil? La fel cum e posibil ca un partid intreg sa fie chemat la garnizoana si sa se pozeze cu Citu intr-o poza. La fel cum…

- O citare dintr-un articol al unei alte publicații, ceea ce face presa in toata lumea, și o intalnire transparenta cu oamenii despre care scriem, care e un lucru normal, au devenit miezul unei campanii de intimidare. Fara succes. Cand faci investigații jurnalistice știi ca presiunile sunt inevitabile.…

- Miguel Diaz-Canel Bermudez a fost ales de Parlamentul de la Havana, in functia de presedinte al Cubei. Presa cubaneza noteaza ca Adunarea Nationala de la Havana l-a ales pe Bermudez, in varsta de 57 de ani, presedinte al Consiliului de Stat si al Consiliului de Ministri. Noul președinte a fost ales…

- In contextul in care capitala depașește rata de infectare și ajunge la peste 6 la mia de locuitor, se ia in calcul carantinarea Bucureștiului. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca in București s-a ajuns la o rata de 6.22 la mia de locuitori, prag de la care se ia in calcul carantinarea orașului.…

- La nivelul orașului nostru am dovedit ca suntem interesați de tot ce inseamna dezvoltare și modernizare, iar atunci cand vine vorba de protejarea mediului suntem pro inițiative smart. Drept dovada,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!