Jurnalista Emilia Șercan a facut public, joi, mesajul prin care a fost amenințata cu moartea, in aprilie 2019, dupa ce a scris despre plagiatul rectorului de atunci al Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. Ea a publicat acest mesaj dupa ce instanța suprema a pronunțat joi decizia definitiva in acest dosar, fostul rector Adrian Iacob si fostul prorector Petrica Mihail Marcoci fiind condamnați la cate 3 ani inchisoare cu suspendare . Jurnalista – care in ultimii ani și-a facut un renume din anchetele privind plagiatele in randul inalților demnitari și al conducerii unor instituții de invațamant,…