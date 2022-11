Stiri pe aceeasi tema

- Un politician din Ungaria, aflat in Romania, a lansat amenințari la adresa jurnalistei Boroka Paraszka, redactor la Radio Targu Mureș. Barna Bartha, deputat al partidului extremist „Patria Noastra”, a numit-o pe jurnalista „ticaloasa” și a afirmat ca astfel de oameni ar trebui spanzurați și eliminați…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a spus, vineri, in emisiunea „Buna dimineata, Ungaria", difuzata pe postul public maghiar Radio Kossuth, ca intre Rusia si Ucraina este nevoie de incetarea focului si de negocieri de pace. Seful guvernului de la Budapesta a anuntat, de asemenea, ca i-a solicitat guvernatorului…

- Pentru al XXII-lea an consecutiv, echipa Radio Romania Tg.Mures porneste la pedala pentru a promova frumusețile Transilvaniei, dar si pentru a se intalni cu ascultatorii la ei acasa, in comunitatile lor. Startul se va da sambata, 17 septembrie, la Biertan in județul Sibiu. Jurnalisti si operatori tehnici…

- Programul Pedibus, lansat anul trecut de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi extins cu un nou traseu, ajungand la opt, informeaza autoritatile locale. Pedibus-urile, cum au fost denumite grupurile…

- Organizatorii spun ca ediția a 8-a a festivalului de motoare, muzica și adrenalina, care pentru prima data s-a ținut in acest weekend la circuitul „Transilvania Motor Ring" de la Cerghid, a fost un real succes. Reprezentantul organizatorilor, Horia Ciocan, a aratat ca, daca nu ploua in ultima zi, numarul…

- Din cauza unor defecțiuni aparute la sistemul informatic maghiar, traficul rutier a fost blocat in totalitate Vama Petea. „Azi, incepand cu ora 18.10, in Punctele de Trecere a Frontierei Petea și Urziceni, județul Satu Mare, traficul este blocat atat pe sensul de intrare auto/camioane in țara cat și…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș vor decide joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii unui proiect de hotarare ce vizeaza inițierea reorganizarii prin divizare a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas" din Targu Mureș incepand cu anul școlar…