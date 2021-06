Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Christiane Amanpour de la CNN a anuntat, luni, ca a fost diagnosticata cu cancer ovarian, a fost operata si face sedinte de chimioterapie. "Am avut o interventie chirurgicala de succes si acum fac chimioterapie pentru cel mai bun prognostic pe termen lung si sunt increzatoare”,…

- Cercetatorii din Statele Unite si Singapore au descoperit care ar fi varsta maxima a unui om, daca nu ar muri de cancer, boli de inima sau alte accidente. Astfel, oamenii ar putea trai pana la 150 de ani. Studiul publicat in revista Nature Communications se bazeaza pe analiza ritmului de imbatranire…

- Presedintele Republicii Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a descoperit o statuie a unei eroine de razboi din secolul XIX, care a fost unul dintre liderii primei rezistentei armate impotriva colonialistilor. Mbuya Nehanda – cea pe care o reprezinta statuia – este cea care a mobilizat cetatenii pentru a lupta…

- Gurmanzii pot plati chiar și 800 de euro pe o porție de friptura. Acest preparat se vinde la Londra. Acest preparat va aparea peste doua saptamani la Londra. Maestrul bucatar de origine turca, Salt Bae, deschide un nou restaurant unde va servi fripturi acoperite in aur de 24 de karate. Localul de lux…

- Lucratorilor medicali straini veniti in Marea Britanie pentru a ingriji pacienti cu COVID-19 li se vor prelungi in mod gratuit vizele, a anuntat joi guvernul de la Londra, potrivit dpa. O prelungire cu un an le va fi acordata automat angajatilor eligibili ale caror vize ar urma sa expire inainte de…

- Berlinul intentioneaza sa interzica "provizoriu" unele calatorii ale germanilor spre destinatii favorite din strainatate, pentru a intari lupta impotriva pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a guvernului german, Ulrike Demmer, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Masura…