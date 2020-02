Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat vineri ca si-a intarit patrulele la frontiera cu Turcia, dupa anuntul acesteia ca nu ii va impiedica pe migranti sa ajunga in Europa, transmite AFP. Totodata, premierul Boiko Borisov a informat ca Bulgaria isi sporeste controalele la frontiera cu Turcia, potrivit Reuters. "Avem informatii…

- Guvernele occidentale au fost epuizate de razboiul civil aparent fara sfârsit din Siria. Multe sunt distrase de conflicte învrajbitoare din politica interna. Rezultatul este o reactie tragic de tacuta, în vreme ce razboiul sirian se apropie de un apogeu cumplit în provincia nordica…

- ​Doi militari turci au fost ucisi, iar altii au fost raniti în urma raidurilor aeriene efectuate de armata siriana în regiunea Idlib, situata în nord-vestul Siriei, anunta Ministerul Apararii de la Ankara, precizând ca, în replica, au fost omorâti 50 de membri ai…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP. "Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat, joi, ca Turcia va trimite trupe in Libia, la solicitarea statului nord-african si ca, in ianuarie, va prezenta in Parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara. Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a…

- Cei 29 de membri NATO au adoptat miercuri, la Watford, Marea Britanie, o declaratie comuna, in care isi afirma "solidaritatea, unitatea si coeziunea" si in care recunosc - pentru prima oara - ascensiunea Chinei drept o "provocare", in cadrul summitului aniversarii a 70 de ani de la infiintarea Aliantei,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat marti Turcia de faptul ca lucreaza ”uneori cu intermediari ai Statului Islamic (SI)” si de faptul ca lupta impotriva kurzilor, aliati in Siria ai coalitiei internationale conduse de catre Statele Unite, intr-o conferinta de presa comuna cu Donald Trump,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti ca va continua sa blocheze planul NATO cu privire la apararea tarilor baltice si a Poloniei daca Alianta nu recunoaste ca 'terorista' o militie kurda impotriva careia lupta Ankara, informeaza AFP si Reuters. Relatiile dintre Turcia si…