Stiri pe aceeasi tema

- Un ziarist din Braila a fost lovit peste fata, in urma unei discutii in contradictoriu avute in sediul PNL. E vorba de jurnalistul de la infobraila.ro Catalin Iordache, iar cel care l-a lovit este omul de afaceri Ovidiu Nechita, fost consilier și apropiat al deputatului PNL Alexandru Popa, conform publicației.…

- Un jurnalist din Braila a fost lovit peste fata, in urma unei discutii in contradictoriu avute in sediul PNL. Agresorul ar fi un om de afaceri, apropiat al deputatului liberal Alexandru Popa, potrivit infobraila.ro, anunța news.ro. Jurnalistul de la infobraila.ro Catalin Iordache a fost lovit…

- Concursul este dedicat elevilor de clasele VII ndash; XI si este dedicat aniversarii celor 12 de ani de existenta a institutiei de invatamant. "Este vorba despre concursul nostru traditional dedicat matematicianului N. N. Mihaileanu, fost mircist, insa, din pacate, dat fiind contextul epidemiologic…

- Sofia Spenga si jurnalistul Roman Protasevici au fost retinuti, duminica, de autoritatile din Belarus. Ei se afalu intr-un avion care decola spre Vilnius, Lituania, cand Belarus a trimis un avion militar si a fortat aeronava civila sa schimbe directia si sa aterizeze in Minsk.

- Secretarul de presa al Ambasadei SUA in Rusia, Rebecca Ross, a declarat ca se numara printre cei zece diplomați americani pe care Moscova i-a declarat persona non grata ca raspuns la acțiuni similare ale Washingtonului. Anterior, o sursa din cadrul Ministerului de Externe a anuntat ca in Statele Unite…

- Spectacolul „Vasilache și Marioara in jurul lumii” va fi prezentat la Cluj și Bistrița La finalul acestei saptamani, micii spectatori clujeni sunt așteptați la sediul Teatrului de Papuși „Puck” cu

- Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, iar PNL nu ii poate suspenda din acestea, a spus, duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. Cei doi au fost, insa, suspendați din funcțiile deținute in partid. Ludovic Orban a fost intrebat care este opinia sa referitoare la pozițiile…

- O nava care avea la bord 13 marinari s-a scufundat in Marea Neagra, iar doua persoane au decedat, operațiunea de salvare fiind in derulare, potrivit Grup Servicii Petroliere. Este vorba despre nava Volgo Balt 179 pe care se afla un echipaj ucrainean, conform sursei citate. Aceasta s-a scufundat la peste…