- Un jurnalist din Vaslui a povestit in emisiunea sa de radio ca a fost internat la psihiatrie cu presupuse probleme mintale. Barbatul susține ca s-a trezit legat de pat, la recomandarea medicilor. Sorin Popliuc a fost declarat nebun de catre un medic din cadrul Spitalului Județean Vaslui, deși suferea…

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Incendiul care s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș, a izbucnit dupa ce un pacient a aruncat o tigara in conducta de aeraj. “Intre orele 5.00 si 6.00, un pacient internat la Psihiatrie a fumat in toaleta camerei din spital, in care era internat,…

- Un incendiu s-a produs, luni dimineața, la Spitalul de Psihiatrie din orașul Cavnic, județul Maramureș. 71 de pacienți au fost evacuați de urgența de catre pompierii sosiți la fața locului. Incendiul a fost localizat intr-un grup sanitar situat la etajul III al cladirii. La fața locului au intervenit…

- Actorul Toni Grecu, internat la Matei Balș sambata, 16 ianuarie, cu COVID, i-a povestit soției sale ca „din prima zi i-a fost frig”, dar apoi, in cateva zile, a revenit cu un telefon și a spus ca problema s-a rezolvat prin aeroterme aduse in saloane. Jurnaliștii de la Libertatea au discutat cu Cristina…

- Actorul Toni Grecu, fondatorul trupei Divertis, este internat cu infecția COVID la Institutul Matei Balș. Soția acestuia, a explicat pentru Libertatea care este starea de sanatate a actorului, infirmand știrea ca este tratat in Secția ATI. Soția artistului, Cristina Grecu, a lamurit in ziarul Libertatea…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de vineri spre sambata, in Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman, etajul cladirii fiind inundat de fum. Saptesprezece pacienti au fost evacuati de angajatii unitatii medicale si de pompieri, iar doi pacienti, un medic si un infirmier au fost transportati…