Stiri pe aceeasi tema

- Pe 5 și 7 martie va avea loc la Teatrul Municipal „Bacovia” premiera spectacolului de teatru – documentar, multimedia, „Jurnal.Bacau”, un concept semnat de regizoarea Carmen Lidia Vidu, ca parte a proiectului sau național „Jurnal de Romania”. Istoria Teatrului, istoria orașului Bacau, din perspectiva…

- Jurnal de Romania, Jurnal de Bacau. Jurnal de Teatru. Jurnal de actor. In prima saptamana a lunii martie 2021, Teatrul Municipal „Bacovia” va avea premiera spectacolului „Jurnal. Bacau”, o producție de teatru – documentar, multimedia, care face parte din proiectul „Jurnal de Romania” al regizoarei Carmen…

- Spectacolul „Tiadora”, o monodrama cu Eliza Noemi Judeu, se va juca pentru publicul bacauan in zilele de 12 și 14 februarie 2021, de la ora 18. Spectacolul ar fi trebuit sa aiba premiera pe 1 noiembrie 2020, insa, din cauza contextului epidemiologic, la acel moment, reprezentanțiile cu public erau interzise.…

- Gruparea condusa de Ingrid Istrate a fost protagonista finalelor de la București, in cadrul carora Gabi Bitan și-a reconfirmat candidatura pentru Tokyo cu un fabulos 8.14 la lungime, iar Diana Ion a adaugat zece centimetri la recordul personal de la triplusalt. „Citius, altius, fortius”. CSM Onești…

- Regizorul ieșean Ciprian Huțanu a revenit la Teatrul Municipal ”Bacovia”, la patru ani de la precedenta sa producție pe scena bacauana – ”Hainele cele noi ale imparatului”, și a pus in scena, alaturi de o echipa artistica foarte complexa, spectacolul – experiment ”Motanul incalțat”, dupa Charles Perrault,…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Bacau anunța organizarea astazi, 25 ianuarie 2021, in intervalul orar 12.00 – 17.00, la Teatrul Municipal „Bacovia”, a evenimentului de premiere a 71 de cupluri din municipiul Bacau care au implinit 50 ani de casatorie, urmata de un spectacol susținut de…

- Conform Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, grupurile prioritare pentru vaccinare sunt: • in etapa I – lucratorii din domeniile sanatații și social (care este in plina desfașurare).La nivelul județului Bacau, pentru prima etapa de vaccinare anti COVID-19, exista 6 centre de vaccinare:…

- Romania normala și educata de actuala clasa politica nu are nevoie sa invețe istoria neamului. In definitiv, dupa 30 de ani in care politicienii și-au batut joc de istorie, scoțand din manuale tot ceea ce era important pentru ca elevii sa capete imaginea necesara crearii unui inceput de educație patriotica,…