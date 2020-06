Stiri pe aceeasi tema

- Se implinesc astazi (ieri-n.red) 100 de ani de la semnarea, in marele palat de la Trianon, a Tratatului de pace dintre puterile mari ale Europei si ale lumii si Ungaria, tara care a tot tergiversat semnarea tratatului, sperand sa obtina teritorii ale fostului regat de odinioara ungar, traind intr-o…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), in parteneriat cu Arhivele Nationale ale Romaniei si Institutul Cultural Roman, prezinta publicului, in premiera, o expozitie si, totodata, un proiect online, "Trianon 100. Romania la Conferinta de Pace de la Paris". Expozitia va fi disponibila online incepand…

- In timpul acestui „filtru de meditatie” impus de pandemie nu putem ocoli gravele probleme ale natiunii noastre. O dorinta mare a noastra este si stabilirea unor relatii frumoase si armonioase cu maghiarii de la noi si cu cei din Ungaria, dupa atatea secole de nedreptate si de relatii nefratesti din…

- Daca am privi de undeva de sus toata forfota vietii satului de fiecare zi, am vedea cate drumuri intretesute au oamenii, urmarindu-si interesele si treburile zilei: diminetile de vara i-am vedea la scos vitele la „ciurda” (cireada), fiind preluate de ciurdarii satului, incepand din Deal, din partea…

- Restricțiile la calatorie impuse in luna martie in contextul pandemiei de coronavirus se vor relaxa in urmatoarele zile in Republica Ceha și in Solvacia, noteaza The Guardian.Cu 8.586 de cazuri de infecție cu coronavirus și 297 de decese provocate de Covid-19, Republia Ceha a anunțat ca incepand cu…

- Cand eram mic, un eveniment placut era cand venea cineva la noi in vizita. Viata noastra de familie era astfel legata cu mii de fire de viata comunitatii satului. Ne bucuram de fiecare om care venea la noi, fie ca venea “in povesti”, de obicei duminica si de sarbatori, fie ca venea sa ne ceara […] Articolul…

- Toata frumusetea si tot farmecul varstei de aur a copilariei sta in jocuri. Ne-am nascut ca sa fim fericiti, si fericirea era in jocurile, prima data in familie, apoi cu prietenii copilariei, mai ales cele de afara, in aer liber. Mi-e greu sa ma gandesc ce simt acum cei mici, izolati, fara prietenii…

- In copilaria noastra, cred ca fiecare om are cel putin un vis mirific despre viata, pentru candva, in viitor, cu toata increderea in bine, in frumos, in dreptate, in oameni la urma urmei, incredere pe care ne-o da sublima iubire a familiei noastre pentru noi, de cum deschidem ochii spre lume. Unul dintre…