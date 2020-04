Stiri pe aceeasi tema

- Maria a pierdut șirul zilelor. Lucreaza cate 13 ore, ingrijindu-i pe pacienții diagnosticați cu coronavirus: „Medicii nu merg, alearga pe holuri! Toți suntem transpirați, abia putem sa respiram prin maștile PPE. Nu vad niciun chip, doar ochi: sunt triști și obosiți.Am primit un email de la conducerea…

- Ministrul Sanatații a anunțat ca medicii din Romania vor fi rasplatiți cu un bonus in aceasta perioada. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Varful epidemiei de coronavirus ar putea fi inregistrat de Paște, in Marea Britanie, adica in aproximativ doua saptamani. Apoi, numarul cazurilor ar urma sa scada daca oamenii respecta masurile de distanțare sociala, spun experții. Regatul Unit a raportat pana acum peste 22 de mii de infectari și…

- "Problema va aparea, si sper sa nu ajungem in situatia asta, dar nu exclud, insa avem o crestere in care aproape in fiecare zi se dubleaza numarul de cazuri noi. Acest lucru e periculos. Eu sunt foarte ingrijorat de faptul ca daca vom creste si capacitatea de testare, ea practic in fiecare saptamana…

- Al doisprezecelea deces inregistrat in Romania este un barbat din Bacau cu probleme grave de sanatate, a transmis Grupul de Comunicare Strategica, marți noapte. Barbatul avea 74 ani, era din județul Ialomița, internat la Bacau, in Spitalul Comanești, pe secția de Terapie Intensiva, unde a primit oxigen…

- Pandemia a schimbat sistemele in care oamenii muncesc. Unele persoane au fost trimise sa lucreze de la domiciliu. Telemunca este atat pentru protecția angajaților, cat și pentru protecția celor din jur. Alte persoane au fost trimise in șomaj tehnic. Fabricile auto din Romania și din Europa sunt un exemplu…

- Marea Britanie se concentreaza pe doua tipuri de teste impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri consilierul stiintific sef al guvernului de la Londra, Patrick Vallance, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Patrick Vallance a precizat ca un test este pentru depistarea coronavirusului, iar al…

- Din primul val de victime, un grup de 170 de pacienți care au murit in luna ianuarie la Wuhan, aproape jumatate aveau hipertensiune. "Acesta este un raport foarte mare", a spus Du Bin, directorul unitații de terapie intensiva de la Beijing Union Medical College Hospital. El a facut parte dintr-o…