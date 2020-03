“Jur sa spun adevarul” – Povestea VUNK, intr-un documentar inedit – disponibil pe YouTube o singura data – 1 aprilie, ora 19:00

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma este o componenta a proiectului stirioficiale.ro, realizata de voluntarii de la Code for Romania, și reprezinta un ghid bazat pe scenariile posibile prin care ar putea trece populația.„cemafac.ro (...) te va ghida pentru diferitele situații și te va aduce mai aproape de masurile recomandate…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, si organizatia neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, 16.03.2020, platforma online COVID 19 Stiri Oficiale stirioficiale.ro .ldquo;Operationalizarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei si digitalizarea Secretariatului…

- Și-a inceput cariera in urma cu noua ani sub numele de Miss Mary și a adunat milioane de vizualizari pe YouTube, iar in urma cu un an s-a reinventat și a devenit Holy Molly, „un personaj altfel”, cu un sound foarte cool și diferit de ceea ce gasim astazi in industria muzicala din Romania. Dupa primul…

- ”Astazi, Biroul Permanent Municipal Craiova a aprobat, in unanimitate, candidatura mea la Primaria Craiovei. Am fost foarte onorata sa constat, in urma sondajului de opinie realizat, ca locuitorii orasului considera ca am fost cel mai bun primar de dupa revolutie si ca un procent foarte mare…

- N.D. Castigatorii primei editii a Festivalului Internațional de Canto “Cezar Ouatu” vor fi anuntati duminica, 9 februarie, incepand cu ora 19.00, pe scena Salii “Ion Baciu” a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești. Institutia de cultura mentionata, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiești…

- Concurs inedit intr-un restaurant din orasul Piata Neamt din Romania, unde mai multi concurenti si-au testat capacitatea la inghitit... hamburgheri.Ca sa manance cat mai repede, unii participanti au stat flamanzi ore intregi.

- N.Dumitrescu Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești, in parteneriat cu Primaria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, organizeaza la Ploiesti, in perioada 7-9 februarie, Festivalul Internațional de Canto “Cezar Ouatu” . Competitia se adreseaza copiilor, tinerilor și tuturor celor care au aptitudini…