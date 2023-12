Stiri pe aceeasi tema

- Taurii pot miza pe șanse noi in 2024 și se vor bucura de prosperitate. Jupiter și Venus vor fi alaturi de ei, arata horoscopul pentru zodia Taur in 2024. Va fi un an favorabil mai ales in ultimele doua luni de primavara si pe parcursul toamnei. Astrele pregatesc schimbari din care Taurii vor avea de…

- Decembrie va fi o luna cruciala pentru semnele fixe și semnele de pamant, deoarece Jupiter, planeta abundenței, va ieși din retrograd in semnul Taurului. Luna a inceput cu Soarele și Marte in Sagetatorul guvernat de Jupiter, oferind colectivului inspirație și optimism. Venus va fi, de asemenea, in…

- Daca vrei sa fii intr-o relație sanatoasa cu cineva, cauta o persoana care provine dintr-o familie sanatoasa și a fost crescuta cu dragoste și respect pentru limitele personale. Nu incerca sa aprinzi o flacara intr-un suflet rece doar pentru ca aspectul sau frumos te hipnotizeaza, sunt sfaturile experților…

- Horoscopul zilei de 11 decembrie 2023. Peștii primesc o veste bunaHoroscopul zilei de 11 decembrie 2023 spune ca nativii din zodia Peștilor primesc o veste buna. Acestea zodii se bucura e schimbarile care se petrec in viața lor. In plus, Peștii sunt influențați de planata Jupiter, a norocului și…

- Cu toate acestea, petrecerea nu este singurul obiectiv al sezonului. Sezonul Sagetator crește, de asemenea, dorința de a-ți intinde aripile, de a trece dincolo de lume, de a identifica și de a celebra adevaruri nefiltrate și de a absorbi cunoștințe cu fiecare ocazie. Deoarece Marte, planeta acțiunii,…

- Evenimentul astrologic cunoscut sub numele de cazimi ofera intotdeauna un moment puternic de schimbare și conștientizare. Acesta va prefigura, cel mai probabil, viitorul tau. Cazimi-ul lui Mercur in Balanța va evidenția energia Eclipsei Solare a Lunii Noi din Balanța din 14 octombrie, care face parte…

- Berbec Luna noiembrie aduce numeroase schimbari in plan sentimental, astfel ca este bine sa fii deschis in cazul in care cineva nou va dori sa intre in viața ta. Provocarile de luna aceasta te-au facut sa te gandești ca poate ar fi momentul sa incepi o relație, deoarece ai nevoie de cineva care sa te…