- ONLINE… Unsprezece unitați de invațamant din județul Vaslui vor folosi, in acest an școlar, catalog electronic. Este vorba despre Școala Gimnaziala “Mihai Eminescu” Vaslui, Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși, Școala Gimnaziala “Episcop Iacov Antonovici” Barlad, Școala Gimnaziala “Ștefan cel Mare”…

- REMARCABILA… Roxana Elena Fanaru, eleva a Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad, se numara printre cei 21 elevi și studenți performanți care vor semna marți, 5 septembrie a.c., documentele de primire a bursei de merit din partea Academiei Romane pentru anul școlar 2023 – 2024. Evenimentul se va desfașura…

- PROIECT… Tabara urbana „Summer STEAM – Calatorie in Lumea Stiintei si Artelor” se desfasoara in perioada 21 – 31 august, la Barlad si este un proiect realizat prin colaborarea a doua unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala „George Tutoveanu” si Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”. Tabara isi propune sa…

- MEDALIAȚI… Atleții cluburilor vasluiene au obținut o salba de medalii la Campionatul Național de atletism – Under 16, desfașurat zilele trecute la București. Sportivii noștri s-au intors acasa cu 8 medalii, dintre care 5 de aur, 2 de argint și una de bronz. Performanțe remarcabile realizate de atleții…

- PE PODIUM… Atleții vasluieni s-au intors cu cinci medalii de la etapa finala a Campionatului Național de atletism – U18, desfașurat in perioada 1-2 iulie la București. Narcis Nica (ciocan) și Dragoș Nastasa (400 metri) au cucerit medaliile de aur, Razvan Herghelegiu (ciocan) a luat argintul, iar Ovidiu…

- ATENȚIE!…Deși exista un regulament care reglementeaza restricțiile de circulație pentru mașinile-școala și se revizuiește an de an, traficul rutier prin Barlad este ințesat de instructori care iși invața elevii sa conduca in cele mai critice zone. Situația este cu atat mai grava, cu cat circulația este…

- CUMPLIT… Tragedie intr-o familie din Vaslui, care a aflat dimineața de la știri ca fiul lor, proaspat casatorit, și-a gasit sfarșitul intr-un teribil accident pe DN 1, in dreptul localitații Șaula, de langa orașul Huedin. Tinerii casatoriți erau polițiști și activau la momentul acesta la IPJ Cluj. In…

- REVOLTA… O mama din Barlad, care are șase copii in grija statului, a intrat in greva foamei la poarta DGASPC Vaslui! In mana cu o pancarta pe care scria „Greva foamei. Imi vreau copiii. DGASPC ma minte”, femeia a parut hotarata sa convinga in acest fel autoritațile sa ii dea in grija copiii cu varste…