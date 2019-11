Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Cele 27 de state care vor ramane in Uniunea Europeana au decis luni, la Bruxelles, sa accepte solicitarea Londrei de amanare a Brexitului cu trei luni, pana la 31 ianuarie 2020, a anuntat pe Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, transmit AFP si dpa, preluate de Agerpres. Propunerea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca acordul la care s-a ajuns joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit exclude orice necesitate de a amana din nou data Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie, relateaza AFP si DPA."Nu va exista o amanare. Nu mai exista…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca acordul la care s-a ajuns joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit exclude orice necesitate de a amana din nou data Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie, relateaza AFP si DPA. "Nu va exista o amanare. Nu mai exista motiv…

- Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anunțat, prin postari pe conturile lor de Twitter, ca Regatul Unit și Uniunea Europeana au ajuns la un acord privind ieșirea britanicilor din UE. ”Avem un acord grozav prin care recaștigam controlul…

- Premierul britanic Boris Johnson a repetat constant ca Regatul Unit va iesi din UE pe 31 octombrie, cu sau fara un ''acord de divort''. El nu a explicat cum va respecta aceasta promisiune fara a incalca aceasta lege votata in regim de urgenta de deputati la inceputul lunii septembrie si care il constrange…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la ONU, ca ar fi "teribil" ca Marea Britanie sa nu iasa din Uniunea Europeana asa cum intentioneaza prim-ministrul Boris Johnson, ale carui planuri sunt contracarate de Parlament si de Curtea Suprema, relateaza AFP. "Numai un om ca el poate reusi",…

- Conturul unui nou acord al iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) sunt de-acum ”clare”, iar negocierile intre Londra si Bruxelles se afla intr-un stadiu crucial, a anuntat luni ministrul britanic de Externe Dominic Raab, in pofida obiectiilor europenilor, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Am…