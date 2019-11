Cererile activistilor pentru combaterea schimbarii climatice sunt uneori dificil de implementat, a declarat presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza vineri DPA. Juncker a marturisit revistei germane Spiegel ca ii place faptul ca tinerii sunt angajati in sensul actiunii pentru combaterea schimbarii climatice. "Dar nu sunt naiv. "Mult din ce este spus cu sentimentalism este in realitate nu atat de usor de realizat", a spus el. Politicianul din Luxemburg subliniaza, de asemenea, faptul ca industria clasica trebuie sa aiba si ea o casa in Europa in viitor.…