Jumătate din localitatea Ovidiu rămâne fără apă Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 500 mm, din zona Popas Cișmea, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile, astazi – 25 noiembrie 2019, in intervalul orar 14.00 – 18.00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe partea dreapta a orașului Ovidiu, sensul de mers catre localitatea Lumina . Ne cerem scuze pentru neplacerile create utilizatorilor din zona, pe care ii asiguram ca echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.

