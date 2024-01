Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția de gravura „despre natura, oameni si beton” a artistului aradean Adrian Sandu face trimitere la realitatea anilor de dupa pandemia de Covid 19, un interval pe care artistul il resimte intr-o nota pesimist-critica. Lucrarile vor putea fi vazute la Galeria Brateanu din Timișoara.

- Muzeul Național de Arta din Timișoara verniseaza joi, 28 decembrie, de la ora 18:00, expoziția „Neoavangarda timișoreana – Concept și Contextualizare”, deschisa in galeria Arcada, care inchide programul cultural de mare succes al instituției de arta din acest an. Expoziția este dedicata unei epoci de…

- Spațiul expozițional urban al Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba gazduiește, in aceasta perioada, o expoziție de arta fotografica cu instantanee din timpul evenimentelor din decembrie 1989, din Alba Iulia și Cugir. Expoziția marcheaza comemorarea a 34 de ani de la Revoluția din 1989, in urma…

- Expoziția foto-documentara intitulata „Freedom/Libertate“, ce aduna in imagini evenimente istorice din 1989, din Timișoara, precum și fotografii capturate in prima linie a conflictului din Ucraina și portrete ale refugiaților ucraineni in Romania va fi deschisa publicului la sediul ICR Londra (Institutul…

- Micuții talentați, care frecventeaza cercurile artistice ale Palatului Copiilor din Timișoara, vin in fața publicului cu o expoziție inedita. Evenimentul festiv, compus din expoziția de arta plastica și concertul de colinde „De-aș mai fi copil o zi” a debutat aseara, la Casa Tineretului. Expoziția poate…

- Expoziția „Timișoara seniorilor – Laboratoarele memoriei”, organizata de asociația Pietatea Banațeana impreuna cu Societatea Polono-Romana din Cracovia, care, prin galeria de fotografii prezinta istoria și prezentul orașului precum și poveștile de viața ale celor mai varstnici locuitori, este prezentata…

- Muzeul Satului Banatean (MSB) din Timisoara a vernisat, marti dupa-amiaza, expozitia intitulata "Centrul Artistic Baia Mare in forme, culori si traditii", in cadrul careia, pentru trei luni, publicul poate admira 12 lucrari de pictura si sase lucrari de sculptura semnate de Mihai Olos si Vida Gheza.Amfitrionii…

- Muzeul Național al Banatului are placerea de a anunța vernisajul expoziției „Timișoara in gravura europeana secolele XVI – XVIII”, eveniment cultural de excepție ce va avea loc marți, 7 noiembrie, incepand cu ora 18:00, in mansarda B2 a Bastionului Maria Theresia. Aceasta expoziție unica este realizata…