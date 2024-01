Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de an agitat pentru Julio Iglesias: cantarețului spaniol in varsta de 80 de ani i s-au confiscat bagajele imediat ce a aterizat pe aeroportul din Punta Cana, unde a fost ulterior reținut de autoritațile din Republica Dominicana.

