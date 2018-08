Stiri pe aceeasi tema

- Julio Baptista, fost mijlocas al echipelor Real Madrid, Arsenal si AS Roma, a semnat un contract cu CFR Cluj, campioana Romaniei. Brazilianul a jucat in 77 de meciuri pentru Real Madrid, reușind 13 goluri.

- Fotbalistul brazilian Julio Baptista, care a jucat la Real Madrid, Arsenal si AS Roma, a semnat cu CFR Cluj, a anuntat sambata site-ul oficial al campioanei Romaniei. "Fotbalistul brazilian are 112 goluri marcate in intreaga cariera, perioada in care a bifat 355 de meciuri in toate competitiile…

- Fostul mijlocaș din perioada "galacticilor" lui Real Madrid, Julio Baptista, 36 de ani, a semnat azi un contract cu CFR Cluj, dupa ce ieri a efectuat vizita medicala. "Suntem bucuroși sa va anunțam ca am perfectat transferul lui Julio Baptista, fostul mijlocaș al lui Real Madrid, Arsenal și AS Roma!…

