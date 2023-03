Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Conte (53 de ani), antrenorul italian plecat de la Londra cu trei luni mai devreme fața de finalul contractului cu Tottenham, a ținut sa posteze pe Instagram o mica scrisoare adresata suporterilor, jucatorilor și tuturor celor aflați cu sufletul langa Spurs. „Calatoria noastra impreuna s-a incheiat”…

- Tottenham și Antonio Conte au ajuns la un acord pentru o desparțire amiabila a contractului, a anunțat clubul din capitala Angliei duminica seara. Tottenham a fost eliminata recent din Champions League și din Cupa Angliei, iar in campionat ocupa locul patru, ultimul care duce in grupele Champions League.…

- Tottenham s-a desparțit de managerul Antonio Conte printr-o reziliere de comun acord a contractului scadent in vara. Italianul va fi inlocuit pe banca de secundul Cristian Stellini pana la numirea unui nou antrenor. Favorit este Julian Nagelsmann, tocmai dat afara de Bayern. Tottenham iși cauta un nou…

- Thomas Tuchel a semnat pana-n 2025 cu Bayern și va primi un salariu de 10-12 milioane de euro pe an. La Chelsea, de unde a fost demis in septembrie 2022, tehnicianul german caștiga 15 milioane de euro pe an. Thomas Tuchel abia ce a fost instalat la Bayern, unde l-a inlocuit pe Julian Nagelsmann, și…

- Demiterea lui Julian Nagelsmann de la Bayern Munchen ar putea provoca o noua mutare spectaculoasa dupa numirea lui Thomas Tuchel, ex-Chelsea, in locul acestuia. Presa engleza a aflat ca antrenorul de 35 de ani, care a pierdut vestiarul la campioana Germaniei, este favorit sa ajunga la Tottenham, ocupand…

- Bayern s-a desparțit de antrenorul Julian Nagelsmann in plin sezon de teama unei noi crize, dupa eșecul de la Leverkusen, pentru ca acesta pierduse vestiarul și nu voiau sa-l rateze pe Thomas Tuchel, curtat intens de Tottenham și de Real Madrid. Succesorul Thomas Tuchel va conduce antrenamentele incepand…

- Dupa ce au ieșit din Liga Campionilor, Antonio Conte (53 de ani), managerul lui Tottenham, și Christophe Galtier (56), antrenorul lui PSG, iau in calcul posibilitatea ca in viitorul apropiat sa ramana fara angajament. Bayern și AC Milan au obținut miercuri calificari mai ușoare decat preconizau. Bavarezii…

- Antonio Conte, antrenorul celor de la Tottenham, și-a facut praf jucatorii. Clubul londonez a suferit doua infrangeri dure in ultimele doua etape de Premier League. Atat Arsenal, cat și Manchester City au trecut de echipa pregatita de Conte, iar tehnicianul italian nu i-a menajat pe jucatori. Antonio…