Judo/ Balcaniada Under 18: Andrei Buga, campion balcanic

Nothing Phone (2) se va lansa oficial pe 11 iulie 2023

După multe teasere şi speculaţii, Nothing Phone (2) are în sfârşit dată de lansare. El va debuta pe 11 iulie 2023, cu doar o zi înainte de împlinirea unui an de la lansarea primului Nothing Phone. Telefonul cel nou de la Nothing va fi dezvăluit în cadrul unui livestream, care porneşte la ora… [citeste mai departe]