- Municipiul Campulung Moldovenesc și comuna Șcheia mai stau inca doua saptamani in scenariul galben incepand cu data de 8 ianuarie intrucat rata de infectare cu noul coronavirus se menține la cote mari. La Campulung Moldovenesc rata de infectare este de 1,9 cazuri la mia de locuitori iar la Șcheia de…

- In județul Suceava s-au confirmat 94 de cazuri noi de COVID-19, cu 47 mai puține fața de situația anterioara, din 887 de teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 15.593, iar conform Instituției Prefectului 13.682 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sint 1.003 cazuri active…

- In județul Suceava s-au confirmat 47 de cazuri noi de COVID-19, cu 34 mai puține fața de situația anterioara, din doar 116 teste. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 15.358, iar conform Instituției Prefectului 13.463 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 991 de cazuri…

- In județul Suceava s-au confirmat 9 cazuri noi de COVID-19, cu 46 mai puține fața de ziua anterioara, din 63 de teste. Numarul persoanelor infectate a crescut la 14.872, iar conform Instituției Prefectului 12.916 pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava sunt 1.138 de cazuri active de…

- Pana astazi, 19 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 493.379 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 5.158 cazuri…

- Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 7.067 cazuri…

- In județul Suceava au mai fost depistate 32 de cazuri de COVID-19, cu 19 mai puține fața de ziua anterioara. Insa, dupa ce s-au prelucrat numai 90 de teste. Numarul imbolnavirilor a ajuns la 13.675, iar conform Instituției Prefectului 11.562 de pacienți au fost declarați vindecați. In județul Suceava…

- In Harlau erau 40 de persoane infectate cu coronavirus, insa ele s-au vindecat, fapt ce a condus la trecerea o schimbare brusca a incidenței. In prezent orașul se afla in scenariul verde, deși acum 24 de ore exista riscul de a intra in scenariul roșu. Citește și:Primarul Mihai Chirica vrea…