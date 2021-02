Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oficiale transmise vineri, 19 februarie, de Grupul de Comunicare Strategica, Timisul este singurul judet care se mentine cu o rata de incidenta a cazurilor de COVID-19 de peste 3/1000 de locuitori. Maramuresul scade la 2,99/1000. Capitala se afla la 2,22 cazuri/1000 de locuitori.…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare cu Covid-19 in randul populației este de 3,56 la mia de locuitori in Timiș, joi, 11 februarie. Timișul ramane, alaturi de Maramureș, in „zona roșie". La Șag este cea mai ridicata rata din județ - 11,09. Sunt 27 de localitați care au rata peste…

- Potrivit raportarii Prefecturii Timiș, rata de infectare cu Covid-19 in randul populației este de 3,51 la mia de locuitori in Timiș, marți, 9 februarie. Județul ramane singurul din țara in „zona roșie". La Parța rata scade pentru a doua zi de la 11,07 la 10,66. Aceeași rata este și in Șag. Sunt 26 de…

- Județul Timiș este singurul ramas in zona roșie a ratei de infectare cu coronavirus. Aici, incidența este de 3,36 la mia de locuitori. Pe primul loc la rata de infectare se mentine judetul Timiș, cu 3,36 la mia de locuitori, conform celor mai noi date de la GCS. In ultimele 24 de ore, județul Timiș…

- Rata de infectare cu noul coronavirus depaseste, din nou, trei cazuri la mia de locuitori in statiunea Sinaia, oras in care restrictiile au fost relaxate in ultimele zile ale anului trecut ca urmare a scaderii numarului de cazuri active.Potrivit datelor comunicate, vineri, de Prefectura Prahova, in…

- Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 434.679 de pacienți au fost declarați vindecați, pana in prezent.

- Rata de infectare in județul Suceava a scazut la 2,12 cazuri la mia de locuitori. In cursul zilei de vineri incidența cazurilor la mia de locuitori ai județului a fost de 2,19. Potrivit unui comunicat oficial al Prefecturii Suceava, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unitați administrativ teritoriale,…

- Rata de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 2,3 la mia de locuitori la nivelul judetului Vaslui, fata de 2,2 la ultima raportare, au anuntat autoritatile sanitare. Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, in municipiul Barlad si in comuna…