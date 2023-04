Județul Neamț gazda Olimpiadei Naționale de Educație Tehnologică și Aplicații Practice 2023 Daca un copil aduce Lumina familiei sale și școlii in care crește, atunci mai mulți copii olimpici vor avea puterea de a vesti Sfanta Lumina a Paștelui in acest an. Copilul și Lumina Invierii sunt cele mai mari minuni ale lumii. In preajma Sfintelor Sarbatori Pascale, Inspectoratul Școlar Județean Neamț iși deschide din nou porțile pentru a primi oaspeți de seama: 220 de elevi participanți la Olimpiada Naționala de Educație Tehnologica și Aplicații Practice, insoțiți de 42 de profesori, evaluați de 24 membri ai Comisiei centrale. Acești tineri sunt vizionarii practici ai societații, sunt promotorii… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

