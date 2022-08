Județul Mureș are cel mai mic număr de șomeri indemnizați din ultimii zeci de ani Doar 840 de șomeri indemnizați sunt la aceasta data in județul Mureș, mai puțin de jumatate fața de aceeași perioada a anului trecut, atunci cand rata șomajului era comparabila cu cea de acum. Rata șomajului a ajuns la finele lunii iulie in jud. Mureș la 2,41%, in scadere. Acest lucru se datoreaza printre altele și […] Articolul Județul Mureș are cel mai mic numar de șomeri indemnizați din ultimii... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor centralizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, pe 30 iunie, in județul Suceava erau 10.093 de șomeri, cu 33 mai mulți decat la sfarșitul lunii mai. Doar 2.253 dintre ei beneficiau de indemnizație. In municipiul Suceava sunt 479 de șomeri, din care 209 femei. La nivelul…

- Consultanti fiscali avertizeaza ca suprataxarea contractelor cu timp partial de munca din perspectiva contributiilor sociale va duce la incetarea unui numar semnificativ de contracte si implicit la cresterea ratei somajului. Intr-o scrisoare deschisa, transmisa ministrului finantelor, acestia sustin…

- ”In trimestrul I 2022, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,8%. In trimestrul I 2022, populatia activa a Romaniei era de 8.237.900 persoane, din care, 7.743.700 persoane erau ocupate si 494.200 persoane erau someri. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani)…

- Cu 60% mai mult decat media naționala de donari de sange, județul Mureș se gasește pe primele locuri din țara la numarul de donari de sange intr-un an. Este o diferența, insa, intre numarul de donari și numarul de donatori. In Romania sunt persoane care doneaza de multe ori pe an, in timp ce majoritatea…

- Parlamentarii vor sa introduca in Codul Muncii un nou tip de contract de munca. Este vorba de un nou tip in care se poate trece un numar minim de zero ore de lucru intr-o saptamana. Mai exact, angajatorul nu este obligat sa garanteze un numar minim de ore, iar angajatul va fi platit in funcție […] Sursa…

- In doar 5 luni, numarul beneficiarilor de pensii de asigurari sociale a scazut cu 1.000 de persoane in județul Mureș, ajungand astazi la 135.000. O tendința de scadere a pensionarilor se observa inca de dinainte de pandemie. Cu 3.000 a scazut numarul pensionarilor doar in 2019 ( de la […] Articolul…

- Mures, Brasov si Alba sunt judetele din Regiunea Centru cu cei mai multi someri, inregistrati in luna martie, iar Covasna si Harghita judetele cu cele mai mari rate ale somajului raportat la numarul populatiei active, potrivit unui comunicat transmis, vineri, 3 iunie, de catre Directia Regionala de…

- La sfarșitul lunii aprilie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 4701 șomeri (din care 2303 femei), rata șomajului fiind de 2,43 %, la fal ca in luna precedenta. Din totalul de 4701 persoane inregistrate in evidențele AJOFM Dambovița, 809 erau…