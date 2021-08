Județul în care SE POATE: Numărul accidentelor cu morți a scăzut cu 30% în anul 2021 Romania e fruntașa in UE cand vine vorba de accidente cu morți. Graba șoferilor, multitudinea de rable din trafic, drumurile de proasta calitate, viteza, oboseala sau consumul de alcool sunt pe lista cu factori care genereaza accidentele grave in care mor mii de romani anual. In Timiș insa numarul accidentelor grave s-a redus substanțial in acest an. Menționam ca pe raza județului Timiș in primele 6 luni ale anului 2021 au avut loc 51 de accidente rutiere soldate cu 17 persoane decedate și 40 ranite grav, comparativ cu perioada similara a anului trecut cand s-au produs 79 de accidente… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

