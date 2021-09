Județul Ilfov, la un pas distanță de CARANTINĂ. Următoarea săptămână e decisivă Vești proaste pentru romanii din județul Ilfov. Sunt la un pas distanța de carntina dupa ce numarul infectarilor a inregistrat o creștere alarmanta. Prefectura Ilfov anunta ca noua unitati administrativ-teritoriale au trecut de pragul de 2 la mie incidenta cumulata in ultimele 14 zile. In Snagov, incidenta a ajuns la 3,09 la mie. Totodata, sursa citata mai precizeaza și incidenta cumulata pentru ultimele 14 zile, in unitatile administrativ-teritoriale din judet. Se pare ca noua dintre acestea au trecut de pragul de infectare de 2 la mie, doua dintre ele cu putin. Cele mai multe cazuri noi de infectare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

