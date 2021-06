Stiri pe aceeasi tema

- Anul curent ar putea fi cel care marcheaza schimbarea catre o crestere incluziva si sustenabila, tranzitia catre o economie verde, digitalizarea si inovatia fiind in centrul redresarii economice, a afirmat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul conferintei organizata de Banca Nationala a Moldovei,…

- Tribunalul special pentru Liban (TSL), care are drept misiune judecarea persoanelor acuzate ca au comis atentatul in care a murit fostul premier libanez Rafic Hariri si alti 21 de oameni in 2005 la Beirut, este amenintat cu disparitia din cauza lipsei finantarii, a anuntat acesta miercuri, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat luni ca relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana trec printr-o "criza de incredere fara precedent" si a pledat pentru un dialog direct si pe picior de egalitate cu cele 27 de state membre, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. "Situatia…

- Persoana contaminata este o femeie straina de 33 de ani, care locuieste la Atena si care a calatorit in Dubai, pe 4 aprilie, a anunțat organismul national de sanatate publica EODY, potrivit hotnews. Scenariu sumbru confirmat de OMS. Noua varianta indiana a coronavirusului, considerata ingrijoratoare…

- Criza climatica va fi din nou in centrul discuțiilor liderilor lumii in viitorul apropiat, in contextul in care președintele Joe Biden gazduiește summit-ul Earth Day. Liderii lumii se pregatesc și ei cu angajamente și obiective ambițioase, insa Uniunea Europeana pare ca vrea sa faca un pas inainte și…

- Magazinele cu articole pentru gradinarit din Marea Britanie se confrunta cu o penurie de pitici de gradina, ca urmare a cererii puternice generate de carantina dar si a problemelor de aprovizionare aparute ca urmare a recentei blocari a Canalului Suez, informeaza BBC, potrivit Agerpres. Aceasta…

- Economia lumii ar urma sa scada mai mult decat se estima inaintea pandemiei de COVID-19, dar impactul pe termen mediu nu va fi atat de sever ca in timpul crizei financiare globale din 2008 – 2009, potrivit Fondului Monetar International. Institutia financiara avertizeaza ca se mentin perspectivele de…