Judetul Galati. Accidente rutiere soldate cu decesul a doi pietoni in numai cateva ore

Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta, in jurul orei 19.10, polițiștii Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire... The post Accidente rutiere soldate cu decesul a doi pietoni appeared first on Știri de Galați .

- La nivelul Judetului Sibiu, in primele 9 luni ale anului 2020, viteza excesiva sau neadaptata se menține pe primul loc in topul ”negru” al cauzelor generatoare de accidente rutiere soldate cu consecințe grave, dupa ce a dus la producerea a 43 de accidente rutiere soldate cu decesul a 11 persoane, ranirea…

- Ieri, 05 octombrie, politistii au fost sesizati de catre un participant la trafic, cu privire la faptul ca a observat un autoturism care circula haotic. Politistii au depistat autoturismul in care, la volan, a fost identificat un barbat de 60 de ani, din Ardusat, care emana halena alcoolica. Politistii…

- Pe parcursul zilei de ieri, pompierii argeșeni au intervenit la patru accidente rutiere, care s-au soldat cu patru victime. Evenimentele s-au produs dupa cum urmeaza: -in jurul orei 15.30, paramedicii SMURD s-au deplasat in localitatea Oarja, pe A1, pentru a acorda ingrijiri medicale și pentru transportul…

- „Indiferența șoferilor a lasat cadavre pe drumurile din țara in weekendul precedent”. Șase persoane au decedat, printre care și un minor de șase ani, altele 32 au primit traumatisme grave in urma a 27 de accidente rutiere grave, care s-au produs sambata și duminica, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 20 august a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 140 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- Accidente cumplite, sambata, pe drumurile din Romania. Trei persoane au decedat in evenimente rutiere diferite. In Caraș-Severin, o femeie a murit dupa impactul dintre un microbuz și o mașina, in Argeș și-a pierdut viața un barbat, iar in Prahova un alt barbat a decedat dupa ce mașina in care se afla…