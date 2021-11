Judetul Constanta: Tanar sofer, depistat cu permisul anulat intre Ciocarlia si Murfatlar. De unde procurase masina

Stiri pe aceeasi tema

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul ConstantaTrei soferi din judetul Constanta s au ales cu dosare penale. Doi bauti si unul cu permisul suspendat. Iata ce spune IPJ Constanta La data de 24 octombrie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari…

- Un tanar de 19 ani, pasager intr-un autoturism urmarit de oamenii legii, a ajuns la spital impușcat. Anchetatorii aveau informații ca cel de la volan nu are permis de conducere și au pornit in urmarirea mașinii acestuia cu focuri de arma. Numai ca focurile de arma trase spre pneuri au ajuns in luneta,…

- Barbat de 33 de ani, condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului.Barbatul a fost depistat de politistii din cadrul Politiei orasului Murfatlar. Persoana in cauza a fost escortata si incarcerata in Penitenciarul Poarta Alba.Mai multe detalii in comunicatul…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii din judetul Constanta La data de 3 octombrie a.c., in jurul orei 8.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In…

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politistii constanteni.La data de 1 octombrie a.c., in jurul orei 15.50, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au identificat un barbat, de 65 de ani, care a condus un moped pe strada Rozelor din orasul Harsova, fara a poseda permis de conducere…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din judetul ConstantaLa data de 6 septembrie a.c., in jurul orei 9.15, politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22C, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In…

- Un barbat in varsta de 22 de ani din comuna Valeni a fost depistat baut la volanul unei masini in care se aflau o mireasa furata de la o nunta, potrivit obiceiului si alti nuntasi. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au precizat ca un echipaj de politie a observat la intrarea…

- Infractiuni constatate de politistii rutieri din judetul Constanta. In toate cazurile au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 3 august a.c., in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Postului de politie Corbu au identificat un tanar, de 18 ani, care a condus un ATV pe DJ 226, in localitatea…