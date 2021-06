Judetul Constanta: Flacara Crucea, campioana in Liga a 5-a

Stiri pe aceeasi tema

- In urma rezultatului din aceasta etapa, FC Botosani ramane pe locul 5 in play-off, acolo unde a adunat pana acum un numar total de 31 de puncte in clasament.De cealalta parte, CFR Cluj ramane liderul play-off-ului, acumuland in clasament cu nu mai putin de 51 de puncte si devine astfel, matematic, cu…

- Academica Clinceni și CFR Cluj se intalnesc joi, de la ora 17:00, in runda cu numarul 6 din play-off-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-off Academica Clinceni -…

- Campioana care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3 a.Astazi s au disputat meciurile din etapa a sasea a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea…

- Federatia Romana de Fotbal are stabilit ca noua ediție a Ligii 2, 2021-2022 sa se dispute cu un numar de 20 de echipe in componenta și meciuri tur – retur, fara obisnuitul sistem al ultimilor ani, cu play-off! In acest moment este stabilit ca noul sezon al Ligii 2 va avea 20 de echipe in componența.…

- Campioana va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3 a. Astazi s au disputat meciurile din etapa a cincea a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea…

- Campioana va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3 a.Astazi s au disputat meciurile din etapa a patra a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea…

- CS Eforie si CSO Ovidiu au inregistrat succese in meciurile de astazi. Astazi s au disputat meciurile din etapa a trei a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3…

- Campioana va participa la barajul de promovare mentinere in Liga a 3 a.Astazi s au disputat meciurile din etapa a doua a turneului Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta organizat pentru desemnarea echipei campioane care va reprezenta judetul la barajul pentru promovarea mentinerea in Liga a 3…