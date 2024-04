Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in martie 2024, de 11.287 persoane, in crestere cu 234 de persoane comparativ cu luna anterioara, cei mai multi (5.571) fiind beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala…

- "Deciziile de recalculare vor ajunge la pensionari.Estimarile noastre cu privire la calendar sunt ca acestea vor incepe efectiv sa ajunga la pensionari incepand cu finalul lunii mai, cu precadere preponderent in lunile iunie-august, adica inainte de luna septembrie.Septembrie este al doilea moment…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) a anunțat finalizarea listelor cu beneficiarii cardurilor sociale pentru alimente, un program ce vizeaza peste 2,5 milioane de romani vulnerabili. Acest demers este realizat in colaborare cu Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și Casa…

- Potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), in luna ianuarie 2024, 10.886 de persoane au beneficiat de astfel de pensii de serviciu, intr-o scadere cu 34 de persoane fața de luna anterioara. Dintre aceștia, cei mai mulți, respectiv 5.458, sunt beneficiari ai Legii 303/2022…

- Potrivit unui comunicat al Casei Județene de pensii, pe parcursul anului 2024 Casa Naționala de Pensii Publice va asigura un numar de 135.720 de bilete de tratament balnear. Din acestea 60.420 de bilete, repartizate pe 19 serii de trimitere cu o durata de 16 zile, vor fi asigurate de Societatea de Tratament…

- Social Numarul de bilete de tratament balnear și suma alocata in acest scop, majorate ianuarie 26, 2024 11:55 Aproximativ 135.700 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), fața de 120.000 in anul 2023. Dintre acestea, aproximativ 60.000…

- Ajutorul de inmormantare, MAJORAT: La ce valoare a ajuns și care sunt actele necesare pentru a intra in posesia banilor Ajutorul de inmormantare, MAJORAT: La ce valoare a ajuns și care sunt actele necesare pentru a intra in posesia banilor Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a anunțat ca, incepand…

- Casa Naționala de Pensii Publice a publicat indicatorii utilizați in sistemul de pensii publice in anul 2024, printre care și valoarea punctului de pensie și indemnizația sociala pentru pensionari.