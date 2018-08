Stiri pe aceeasi tema

- Politia egipteana ancheteaza moartea ''in circumstante neelucidate'' a unui episcop de religie copta, al carui corp neinsufletit a fost gasit duminica in manastirea sa de la nord-vest de Cairo, a anuntat Biserica Copta intr-un comunicat, relateaza luni AFP, potrivit Agerpres. Potrivit unei surse…

- Moartea unei femei in varsta de 40 de ani ridica o serie de semne de intrebare, iar politistii trebuie sa afle daca sunt suspiciuni de comitere a vreunui fapte penale. Sambata la amiaza, un barbat din Dolhasca a sunat la politie si a precizat ca intr-o casa nelocuita pe care o detine in acest oras…

- Creatoarea de moda Kate Spade a murit, marți, la varsta de 55 de ani. Trupul neinsuflețit al acesteia a fost gasit in apartamentul sau din New York, Statele Unite. A fost creatoarea și co-patroana unui brand renumit.

- Un tanar in varsta de 19 ani din Romania, pe nume George B, rezident de 10 ani la in varsta de 19 ani din Romania, dar rezident de peste 10 ani in Rezzato, in provincia Brescia, a fost gasit fara viața la poalele unui perete de stanca unde se antreneaza alpiniștii.

- Efort zadarnic pentru un detinut dintr-o inchisoare din Brazilia. Barbatul a sapat un tunel lung de 70 de metri pentru a evada, dar a murit din cauza lipsei de oxigen cand mai avea doar un metru pana a iesi la suprafata.Puscariasul a fost scos fara suflare din galeria subterana.

- Traian Basescu este vizibil emoționat de disparția subita a lui Cristian Țopescu, celebrul comentator sportiv. Fostul sef de stat spune ca numele lui se leaga fara doar si poate de marile succese din sportul romanesc.

- Autor: Petru ROMOȘAN Sa mai scrii articole cu bataie politica ? Sa nu mai scrii ? Totusi, nu poti sa nu te intrebi, macar din cand in cand, daca mai are vreun rost sa innegresti hartia cu speculatii politice pentru o societate atat de posedata de ura, de resentiment, fragmentata, divizata, fracturata…