- Un autocar plin cu elevi a fost implicat intr-un accident rutier grav pe DN 67, sambata, in zona localitații Tomșani, județul Valcea. Vehiculul s-a ciocnit cu un autoturism al carui șofer a murit. UPDATE: Alți doi copii, transportați la spital / Șoferul mort avea 22 de ani ISU Valcea anunta ca inca…

- Impact dur in aceasta dimineața pe autostrada Sebeș-Turda. Coliziunea s-a produs intre un autoturism și un autotren. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, zona Alba Iulia Sud, sensul Aiud…

- Un al doilea accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in urma cu puțin timp, pe fondul carosabilului umed. Traficul in zona este ingreunat și se circula cu dificultate. Pe Calea baciului din Cluj-Napoca este oricum foarte aglomerat in fiecare dimineața, dar acum aproape ca nu veți putea…

- Cel putin 21 de persoane au murit si 38 au fost ranite duminica dimineata in sudul Afganistanului, intr-o coliziune intre un camion-cisterna, un autocar si o motocicleta care au luat foc, au declarat oficiali din provincia Helmand, potrivit AFP. „In aceasta dimineata devreme, 21 de persoane au murit…